Мясорубки Bosch

Серия Цвет бежевый белый белый/серый белый/сталь белый/черный вишневый зеленая зеленый/черный красный оранжевая ораньжевый серебро серый темно-серый черный юежевый Номинальная мощность 1700 вт 230 Вт 240 Вт 250 Вт 300 Вт 400 Вт 450 Вт 500 Вт 600 Вт 650 Вт 700 Вт 850 Вт Максимальная мощность 1000 Вт 1200 Вт 1400 Вт 1500 Вт 1600 Вт 1700 Вт 1800 Вт 1900 Вт 2000 Вт 2000Вт 2200 Вт 2400 Вт 2500 Вт 3000 Вт 500 Вт Мощность при блокировке вала 1500 Вт 1800 Вт 2000Вт 2500 Вт Максимальная производительность, л/мин 0.5 0.58 0.6 0.83 1,5 кг/мин 1,6 кг/мин 1,7 кг/мин 1,8 кг/мин 1,9 кг/мин 1.2 1.5 кг/мин 1.6 1.7 1.7 кг/мин 1.8 кг/мин 2 2 кг/мин 2,6 кг/мин 2.2 2.3 кг/мин 2.4 2.5 2.5 кг/мин 2.8 кг/мин 3 кг/мин 5 кг/мин Система реверса Защита двигателя от перегрузки Максимальное время непрерывной работы 10 мин 10 мин. 15 мин 15 мин. 20 мин. 3 мин 30 мин. 5 мин 5 мин. 7 мин 7 мин. Мытье в посудомоечной машине Материал корпуса металл металл/пластик пластик Материал лотка Длина сетевого шнура 0,8 0,9 0,9 м 0.8 м 0.93 м 1 м 1,1 1,1 м 1,2 1,2 м 1,3 1,5 1,6 м 1.2 м 1.3 м 1.5 м Соковыжималка Насадки 3 перфорированных диска для фарша диск для фарша диски для фарша для кеббе для колбас для шинковки измельчающий нож насадка для кеббе насадка для кеббе/насадка для колбас/насадка для шинковки насадка для колбас насадка для колбас/диск для фарша насадка для приготовления кеббе насадка для приготовления колбас насадка для шинковки насадка кеббе/насадка для колбас насадка кеббе/насадка для сосисок/диск для фарша насадка терка насадка-терка перфорированный диск для фарша перфорированный диск для фарша (3 шт.) перфорированный диск для фарша,насадка для шинковки перфорированный диск для фарша,насадка для шинковки,насадка-терка,насадка-соковыжималка терка Функции и особенности автоматическое отключение при перегреве нож из нержавеющей стали/прорезиненные ножки отсек для хранения насадок отсек для хранения шнура самозатачивающиеся ножи самозатачивающийся нож