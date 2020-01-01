Детские средства для гигиены, купания и ухода за кожей Weleda

без ПАВ без ароматизаторов без консервантов без красителей

алтей лекарственный вода водный раствор корневища аира и травы тимьяна гекторит (глина), гидролизированный пчелиный воск гидролизованный пчелиный воск глицерид жирной кислоты глицерил каприлат глицерил олеат глицерин или молочный сахар каолин (глина) кокосовое масло ксантан кунжутное масло кунжутное масло,мыло из пчелиного воска лавандовое масло лактоза ланолин лецитин из семян рапса масло горной сосны масло семян бораго масло тимьяна масло шалфея миндальное масло мыло из пчелиного воска натриевая соль молочной кислоты неомыляемая фракция масла подсолнечника оксид кремния оксид цинка органическое масло кунжута пальмовое масло пчелиный воск рапсовое масло растительная моющая основа растительный глицерин сок тёрна солевая вытяжка из цветков календулы спирт из сахарной свеклы фруктов и зерна цитрусовое масло экстракт календулы экстракт корня алтея экстракт ромашки экстракт фиалки экстракт фиалки трехцветной эфирное масло апельсина эфирное масло лаванды эфирное масло лайма эфирное масло лимона эфирное масло ромашки