Детские средства для гигиены, купания и ухода за кожей

без ПАВ без ароматизаторов без консервантов без красителей без парабенов без силиконов без спирта без феноксиэтанола

алтей лекарственный вазелино-глицериновый комплекс витамин Е вода водный раствор корневища аира и травы тимьяна галактоарабинан гекторит (глина), гидролизированный пчелиный воск гидролизованный пчелиный воск гипоаллергенная отушка глицерид жирной кислоты глицерил каприлат глицерил олеат глицерин или молочный сахар каолин (глина) кокосовое масло комплекс с колд-кремом ксантан кунжутное масло кунжутное масло,мыло из пчелиного воска лавандовое масло лактоза ланолин лецитин из семян рапса масло горной сосны масло семян бораго масло сладкого миндаля масло тимьяна масло шалфея масляный экстракт календулы миндальное масло молочко хлопка мочевина мыло из пчелиного воска натриевая соль молочной кислоты неомыляемая фракция масла подсолнечника оксид кремния оксид цинка органическое масло кунжута пальмовое масло пчелиный воск рапсовое масло растительная моющая основа растительный глицерин сафлоровое масло сок тёрна солевая вытяжка из цветков календулы спирт из сахарной свеклы фруктов и зерна цитрусовое масло экстракт календулы экстракт корня алтея экстракт ромашки экстракт фиалки экстракт фиалки трехцветной эфир молочной кислоты эфирное масло апельсина эфирное масло лаванды эфирное масло лайма эфирное масло лимона эфирное масло ромашки