Корпуса AeroСool

1 x 120x120 мм 1 x 80 мм 1 x 80x80 мм 1 х 120 мм 1 х 92 мм 120 мм на задней панели 121 мм на задней панели 122 мм на задней панели 123 мм на задней панели 2 x 200x200 мм 4 x 120x120 мм 5 х 120 мм да нет

1 x 120x120 мм 1 x 140x140 мм 1 x 80x80 мм 120 мм на верхней панели 2 x 120 мм 2 x 120 мм для охлаждения видеокарты 2 x 120 мм на боковой панели 2 x 120 мм на верхней панели 2 x 120 мм на передней панели 2 x 120x120 мм 2 x 140 мм на передней панели 2 x 140x140 мм 2 х 120 мм 3 x 120 мм на нижней панели 3 x 120 мм на передней панели 3 x 120x120 мм 3 х 120 мм 4 x 120 мм 4 x 120x120 мм 4 х 140 мм 5 x 140x140 мм 6 x 120x120 мм есть