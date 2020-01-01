Корпуса AeroСool

Блок питания Вес, кг 2,7 2.15 2.3 2.6 2.7 3 3,37 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 4,5 4,9 4.1 4.6 4.8 5,4 5.76 5.8 5.9 6,8 6.2 6.3 8 8.8 Встроенные вентиляторы 1 x 120x120 мм 1 x 80 мм 1 x 80x80 мм 1 х 120 мм 1 х 92 мм 120 мм на задней панели 121 мм на задней панели 122 мм на задней панели 123 мм на задней панели 2 x 200x200 мм 4 x 120x120 мм 5 х 120 мм да нет Встроенный кард-ридер Высота, см 30 33,5 35.8 37.2 38 38.5 40 40,5 41 41.3 42.3 42.4 43.4 44,4 44 44.5 44.6 44.7 45,9 45.5 45.9 46 46.1 47 47,8 48 50,5 55 Длина, см 35,5 36 37 37.3 38.2 38.7 39.9 40.8 41 41,3 41.1 41.3 41.5 41.9 42,4 42 42.7 43.2 44 44,6 44.4 44.6 45,2 46 47,5 47.1 48,3 48.7 49 51.9 Материал корпуса Места для доп. вентиляторов 1 x 120x120 мм 1 x 140x140 мм 1 x 80x80 мм 120 мм на верхней панели 2 x 120 мм 2 x 120 мм для охлаждения видеокарты 2 x 120 мм на боковой панели 2 x 120 мм на верхней панели 2 x 120 мм на передней панели 2 x 120x120 мм 2 x 140 мм на передней панели 2 x 140x140 мм 2 х 120 мм 3 x 120 мм на нижней панели 3 x 120 мм на передней панели 3 x 120x120 мм 3 х 120 мм 4 x 120 мм 4 x 120x120 мм 4 х 140 мм 5 x 140x140 мм 6 x 120x120 мм есть Окно на боковой стенке Передняя дверь Разъемы на лицевой панели 1x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 2x USB 2.0 2x USB 3.0 Audio USB 3.0 USB 3.0 x2 USB x2 USB x3 USB x4 включая USB 3.0 x2 включая один USB 3.0 выход на наушники (jack 3.5) микрофон микрофонный вход (jack 3.5) наушники Расположение блока питания Форм-фактор ATX ATX / Micro ATX / Mini ITX ATX / micro ATX / mini-ITX ATX/micro ATX/mini-ITX Micro-ATX Mini-ITX SSI CEB mATX Цвет корпуса Число внутренних отсеков 3,5 нет 1 2 3 4 Число отсеков 5,25 нет 1 2 4 Ширина, см 11.2 17 17,5 17.5 18.3 19 19,4 19,8 19.4 19.5 19.6 19.8 19.9 20,3 20,5 20.3 20.6 20.9 21 21,5 21.3 21.9 24,5 24.5 Подсветка Типоразмер