Материнские платы Intel

1 COM-порт 1 USB 3.0 (1 на задней панели) 1 x USB 3.2 Gen1 Type C 1 аудио разъем на передней панели 1 аудио разъем на передней панели, 1 разъем M.2 Socket 3 1 разъем PEG для дополнительного питания графической платы 1 разъем S/PDIF Out 1 разъем USB 1 разъем для подключения датчика вскрытия корпуса 1 разъем для подключения жидкостной системы охлаждения ЦП 1 разъем для подключения портов USB 3.2 Gen 1 1 разъём для подключения LPT-порта на выносной планке 1 разъём для подключения диагностического оборудования 1 разъём для подключения системного вентилятора 10 USB 10 USB 3.0 (6 на задней панели) 10 USB 3.1 (6 на задней панели) 11 USB 11 x USB 3.1 12 USB 12 USB (6 на задней панели) 12 USB 3.1 (10 на задней панели) 13 USB 13 USB (8 на задней панели) 14 USB 15 USB 15 USB 3.1 (10 на задней панели) 16 USB 16 USB 3.1 (12 на задней панели) 17 USB 18 USB 19 USB 1x DVI-D 1x HDMI 1x USB 3.2 Type-C 1x VGA (D-Sub) 1xCOM 2 USB 3.1 2 x PS/2 2 x RJ-45 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen1 2 разъема M.2 Socket 3 2 разъема SATA 3 Гбит/с 2 разъема для 2 разъема для вентилятора Системы/Водяной помпы 2 разъема для подключения LED-линеек с адрессацией 2 разъема для подключения RGB LED-линеек 2 разъема для подключения портов USB 2.0/1.1 2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с) 24-контактный ATX-разъем 2x SuperDOM 2x USB 2.0 2xCOM 2xEthernet 3 x RJ-45 3 x USB 2.0 3 x USB 3.1 3 разъема M.2 Socket 3 3 разъема для системных вентиляторов 4 USB 3.0 (2 на задней панели) 4 USB 3.1 (1 на задней панели) 4 USB 3.1 (2 на задней панели) 4 USB 3.1 (4 на задней панели) 4 x USB 2.0 4 x USB 3.1 4 x USB 3.2 Gen1 4 разъема для подключения системных вентиляторов 4-контактный ATX 12V разъем питания 4-контактный разъем ATX 12 В 4x USB 3.2 5 USB 3.1 (2 на задней панели) 5 USB 3.1 (3 на задней панели) 5 USB 3.1 (4 на задней панели) 5 x USB 3.1 6 USB 6 USB 3.1 (4 на задней панели) 6 разъемов SATA 6 Гбит/с 7 USB 7 USB 3.1 (3 на задней панели) 7 USB 3.1 (4 на задней панели) 7 USB 3.1 (5 на задней панели) 7 x USB 3.1 8 USB 8 USB 3.1 (4 на задней панели) 8 USB 3.1 (6 на задней панели) 8-контактный разъем питания ATX 12 В 9 USB 9 USB 3.1 (6 на задней панели) Bluetooth COM COM (serial COM port — 1шт (на задней панели) D-SUB D-Sub DB9 RS232) DB9 RS232) 2 шт. DOM power connector 2 шт DOMх1 шт DVI DisplayPort Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) HDMI LPT PS/2 PS/2 (клавиатура) PS/2 (мышь) RJ-45 RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port) RJ-45,Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) S/PDIF (оптический) USB 2.0 USB 2.0 (общее) 4 шт USB 2.0 (общее) 6 шт USB 2.0 (общее)х5 шт USB 2.0 - 8 шт USB 2.0 — 6шт (2 на задней панели + 4 внутренних) USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 3 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 5 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 6 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 7 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее)х4 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) - 5 шт USB 3.0 — 5шт (2 на задней панели + 3 внутренних) USB 3.1 USB 3.1 (3.1 Gen2) (общее) 2 шт USB 3.1 Type-C USB 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen2 Type-C VGA Wi-Fi Группа раз Группа разъемов фронтальной панели Перемычка для возврата настроек CMOS в состояние <По умолчанию> Разъем для вентилятора ЦП выход S/PDIF из них 1 USB 3.0 (1 на задней панели) из них 4 USB 3.0 (2 на задней панели) из них 5 USB 3.0 (3 на задней панели)