Тип щипцов выпрямитель гофре гофрированные гофрированные щипцы мультистайлер набор (фен + щипцы) плойка плойка-стайлер расческа расческа-выпрямитель стайлер термощетка утюжок фен-щетка шипцы щипцы щипцы-гофре

Мощность 120 Вт 125 Вт 130 Вт 1300 Вт 140 Вт 15 Вт 17 Вт 20 Вт 2000 Вт 23 Вт 24 Вт 25 Вт 28 Вт 30 Вт 32 Вт 33 Вт 34 Вт 35 Вт 36 Вт 37 Вт 38 Вт 40 Вт 41 Вт 42 Вт 43 Вт 45 Вт 45Вт 46 Вт 47 Вт 48 Вт 48Вт 49 Вт 50 Вт 53 Вт 55 Вт 57 Вт 58 Вт 59 Вт 60 Вт 600 Вт 61 Вт 62 Вт 63 Вт 65 Вт 66 Вт 75 Вт 80 Вт 95 Вт 96 Вт

Дополнительные функции PTC Heating автоматическая настройка температуры автоматическая подстройка под любое напряжение автоматический выбор напряжения автоматическое вращение насадки автоматическое вращение пластин автоматическое выключение при перегреве автоматическое выключение через 60 минут автоматическое выключение через 72 минуты автоматическое отключение автоматическое отключение через 60 минут автоотключение автоотключение через 60 мин автоотключение через 60 мин работы автоотключение через 60 минут автоотключение через 72 мин работы безопасная подставка беспроводная блокировка кнопок блокировка пластин быстрый нагрев вращающийся шнур вращение шнура вращение шнура вокруг своей оси выбор температурного режима выбор температуры генератор ионов диаметр щётки можно регулировать в пределах 25-40 мм запоминание предпочтительной температуры ионизация контроль температуры нагрев рабочей поверхности за 30 секунд настройка температуры нет пароувлажнение петля для подвешивания подача холодного воздуха термоизлированный наконечник терморегулятор технология PTC Heating турмалиновая ионизация ультра гладкое покрытие Sublim touch уменьшающийся к краю диаметр с 25 до 13 мм фиксатор прядей функция блокировки пластин электронная регулировка температуры электронное управление

Конические щипцы да

есть

нет

Работа от аккумулятора да

нет

Складная ручка да

нет

Количество режимов 1 2 3 3 варианта вращения 3 режима таймера 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 25

Количество режимов нагрева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 27 30 31

Покрытие насадок EP 5.0 Керамика Турмалин алюминий гальваническое керамика керамическое керамическое / кератиновое керамическое / турмалиновое керамическое Diamond кератиновое кератиновое / турмалиновое нержавеющая сталь титаново-керамическое титаново-турмалиновое титановое турмалин турмалиновая керамика турмалиновое турмалиновое / керамическое хромированное цинковое напыление

Защита от перегрева да

есть

нет

Максимальная температура нагрева 120 °С 130 130°C 150 °С 155 град. С 170°C 175 °С 180 180 °С 180 С 180 град. С 185 С 190 °С 190 С 190 град. С 200 °С 200 град. С 200 200 С 210 °С 210 С 210 град. С 210°C 215 215 С 220 °С 220 С 220 град. С 220 230 230 °С 230 С 230 град. С 235 °С 250 С 40 С 400 С

Индикация Включения включения включения / температуры включения / готовности к работе включения / готовности к работе / температуры готовности к работе готовности к работе / включения есть индикация включения индикация готовности к работе индикация температуры нагрева нет работы режима работы теипературы температуры

Диаметр щипцов для завивки 10 мм 13 - 25 мм 13 мм 13-25 мм 16 мм 18 мм от 13 до 25 мм от 13 мм до 25 мм 19 19 - 32 мм 19 мм 20 мм 22 мм 22 23 мм 24 мм 25 мм 26 мм 27 мм 30 мм 32 мм 33 мм 34 мм 35 мм 38 мм 40 мм 42 мм 45 мм 90 мм

Дисплей да

есть

нет

Насадки 2 комплекта сменных пластин с керамическим покрытием 2 насадки для завивки 30-мм цилиндрические насадки для завивки по часовой стрелке и против часовой стрелки (2 шт) 40-мм цилиндрические насадки для завивки по часовой стрелке и против часовой стрелки (2 шт) выпрямитель гофре жесткая щетка для выпрямления круглая насадка-щетка круглая щетка круглая щетка для создания объема индикатор очистки фильтра мягкая щетка для выпрямления набор насадок насадка двусторонняя, насадка для выпрямления насадка для выпрямления / насадка-гофре / плоские щипцы для завивки / щетка / большая плойка / малая плойка / спиральная насадка насадка для выпрямления волос насадка для завивки квадратная насадка для крупных локонов насадка для спиральной укладки насадка для сушки волос перед укладкой насадка-гофре насадка-гофре / щипцы для завивки / выпрямитель насадка-щетка насадка-щипцы для завивки нескользящий коврик нет прямая расческа спиральная щетка термощетка щетка щетка для очистки фильтра щипцы щипцы для завивки / гофре / для выпрямления электрощипцы 19 мм

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