1 (1/8) 3 мм 2 (1/4) 6 мм 2 аккумуляторных блока 2 насадки 2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 10-20 мм) 2 насадки-гребня,щеточка для очистки 3 (3/8) 10 мм 3 двухсторонних гребня (3/6 4 (1/2) 13 мм 4 гребня 4 насадки 4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм 5 насадок с магнитным креплением 6 (3/4) 19 мм 6 гребней 6 насадок - 1 (1/8) 3 мм 8 (1) 25 мм 8 направляющих насадок 9 и 12 мм 9/12 и 15/18 мм) Гребень для волос (15 мм/18 мм) Гребень для волос (3 мм/6 мм) Гребень для волос? (9 мм/12 мм) Гребень для стрижки вокруг ушей (1 мм/1–9 мм) Жесткий чехол Кейс в комплекте Кисточка для чистки Крышечка Масло Масло для смазки Машинка для стрижки Ножницы Подставка д/хранения-зарядное уст-во Пузырек с маслом Сумка для путешествий Щеточка для очистки Щеточка для чистки адаптер база для зарядки батарейка бритвенная головка Shaver гребень для бровей документация зажимы для волос зарядная база зарядная подставка зарядное устройство зарядный шнур защита лезвий защитная крышечка защитный колпачек защитный колпачок для ножа инструкция косметические щипцы масло масло и щеточка для чистки масло. машинка машинка для стрижки насадка насадка-гребень насадка-триммер насадки насадки 3 насадки 3/4/6/7/12/15 мм ножницы парикмахерская накидка подвижная насадка подставка подставка для зарядки подставка для насадок прибор пузырек с маслом. расческа сетевой адаптер смазочное масло смазочное масло для ухода за ножевым блоком смазочное масло для ухода за ножевым блоком. триммер триммер для носа и ушей упаковка упаковка. чехол чехол на лезвие широкий триммер щeточка щtтка щетка щетка для очистки щетка для чистки щеточка щеточка для чистки щеточка для чистки. щёточка для чистки 6