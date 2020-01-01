Машинки для стрижки волос Magnit

Влажная очистка Время автономной работы - 40 100 мин. 120 мин. 180 мин. 40 мин. 45 45 мин 50 50 мин 50 мин. 60 мин. 75 75 мин. 80 80 мин. нет 180 240 Индикатор зарядки Количество насадок нет 1 2 3 4 5 6 8 10 Комплектация 1 (1/8) 3 мм 2 (1/4) 6 мм 2 аккумуляторных блока 2 насадки 2 насадки с установкой длины (1-10 мм и 10-20 мм) 2 насадки-гребня,щеточка для очистки 3 (3/8) 10 мм 3 двухсторонних гребня (3/6 4 (1/2) 13 мм 4 гребня 4 насадки 4 насадки - 0 (1/16) 1,5 мм 5 насадок с магнитным креплением 6 (3/4) 19 мм 6 гребней 6 насадок - 1 (1/8) 3 мм 8 (1) 25 мм 8 направляющих насадок 9 и 12 мм 9/12 и 15/18 мм) Гребень для волос (15 мм/18 мм) Гребень для волос (3 мм/6 мм) Гребень для волос? (9 мм/12 мм) Гребень для стрижки вокруг ушей (1 мм/1–9 мм) Жесткий чехол Кейс в комплекте Кисточка для чистки Крышечка Масло Масло для смазки Машинка для стрижки Ножницы Подставка д/хранения-зарядное уст-во Пузырек с маслом Сумка для путешествий Щеточка для очистки Щеточка для чистки адаптер база для зарядки батарейка бритвенная головка Shaver гребень для бровей документация зажимы для волос зарядная база зарядная подставка зарядное устройство зарядный шнур защита лезвий защитная крышечка защитный колпачек защитный колпачок для ножа инструкция косметические щипцы масло масло и щеточка для чистки масло. машинка машинка для стрижки насадка насадка-гребень насадка-триммер насадки насадки 3 насадки 3/4/6/7/12/15 мм ножницы парикмахерская накидка подвижная насадка подставка подставка для зарядки подставка для насадок прибор пузырек с маслом. расческа сетевой адаптер смазочное масло смазочное масло для ухода за ножевым блоком смазочное масло для ухода за ножевым блоком. триммер триммер для носа и ушей упаковка упаковка. чехол чехол на лезвие широкий триммер щeточка щtтка щетка щетка для очистки щетка для чистки щеточка щеточка для чистки щеточка для чистки. щёточка для чистки 6 Насадка для филировки Настройка длины стрижки - да есть нет регулятором и сменой насадок с помощью регулятора сменой насадок Роторный двигатель Самозатачивающиеся лезвия Стрижка бороды Тип для бороды и усов для стрижки бороды и усов для стрижки волос для стрижки головы для удаления волос на лице машинка для стрижки волос машинка для стрижки волос/триммер машинка универсальная набор для стрижки триммер универсальная универсальный универсальный триммер Вакуумное всасывание волос Количество элементов питания Максимальная длина стрижки 0,1 1 мм 12 мм 12.6 мм 13 мм 16 мм 23 мм 35 мм 5 мм 6 мм 10 12 15 18 20 23 25 40 Материал лезвий керамика нержавеющая сталь титан Минимальная длина стрижки 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0.1 мм 0.3 мм 0.5 мм 1 1 мм 3 3 мм Питание от аккумулятора от сети от сети и аккумулятора от сети/аккумулятора Подставка для зарядки Прорезиненные вставки Скорость мотора 3000 об/мин 4800 5300 5800 6000 6200 об/мин 6300 об/мин 6500 об/мин 7000 7200 Способ регулировки длины поворотом регулятора регулятором и сменой насадок с помощью регулятора смена насадок смена насадок и регулировка сменой насадок Тип элементов питания