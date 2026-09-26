Как выбрать автомобильный видеорегистратор: подробное руководство

Для чего нужен видеорегистратор?

Возможность возникновения самых различных ситуаций на дороге делает приобретение автомобильного видеорегистратора абсолютно необходимым.

Этот прибор позволяет избежать широкого спектра проблем: предусмотрев в автомобиле устройство, которое осуществляет видеозапись как вокруг транспортного средства, так и в салоне незаменимо в случае дорожно-транспортных происшествий, при встрече с недобросовестными сотрудниками дорожно-патрульной службы, мошенниками и в других ситуациях. Возможность предоставления записи с видеорегистратора в качестве доказательства в суде позволяет использовать ее как аргументацию невиновности, а также может содействовать в расследовании преступлений, в том числе при взломе автомобиля. Поэтому к выбору устройства следует подходить максимально ответственно, обращая внимание на преимущества и недостатки представленных моделей.

Как правильно выбрать хороший видеорегистратор?

Большое разнообразие моделей делает конкретный выбор весьма затруднительным. В зависимости от стоимости, видеорегистраторы классифицируются на бюджетные модели, черные ящики, камкордеры и профессиональные видеорегистраторы.

В условиях ограниченного бюджета, недорогие видеорегистраторы – это наиболее оптимальный вариант. Такие устройства оснащены камерой и микрофоном, а запись производится на SD-карту. Также одним из преимуществ таких моделей является их быстрая установка. Безусловно, более дорогие модели имеют различные дополнительные функции, большее количество камер и микрофонов, однако со своей основной функцией бюджетные варианты справляются, что обеспечивает таким устройствам широчайшую популярность.

Видеорегистраторы, которые относят к категории «черные ящики», способны фиксировать картинку и при помощи датчиков записывать на носитель характеристики автомашины, такие как скорость, ускорение, перегрузки при торможении. Поэтому в случае ДТП упрощается процедура воспроизведения аварии, можно проследить реакцию водителя и поведение автомобиля. Но такие устройства имеют достаточно высокую цену.

Автомобильные видеорегистраторы универсального характера – камкордеры – выполняют функции камеры и устанавливаются обычно на лобовом стекле. Помимо записи окружающей обстановки, они могут записывать и другие данные — координаты автомобиля (если есть датчики GPS/ГЛОНАСС), скорость, дату и время.

Полную фиксацию происходящего на дороге и в салоне автомобиля позволяет обеспечить приобретение профессионального видеорегистратора. Такие устройства имеют несколько камер и микрофонов. Возможность контроля приборов автомобиля позволяет узнать о скорости, ускорении и других характеристиках. Кроме того, такой видеорегистратор способен передавать информацию на ноутбуки и компьютеры, а запись видео происходит на жесткий диск либо на карту памяти. Однако такие приборы стоят дорого и вряд ли понадобятся рядовому пользователю.

На какие характеристики регистраторов необходимо обращать внимание?

Угол обзора

Важным параметром является угол обзора камеры, от него зависит охват зоны окружающей обстановки, попадающего в кадр. Выбирая видеорегистратор, следует обратить внимание на данный параметр – маленький угол обзора не сможет внести в кадр необходимый участок дороги. Наиболее оптимальным и распространенным являются углы обзора не менее 120-140 градусов. Существуют и модели с более широким углом обзора, но при увеличении этого параметра возникает эффект «рыбьего глаза» и искажение картинки.

Наличие подсветки и разрешение записи

Особенностью многих моделей является наличие ИК-подсветки, которая помогает обеспечивать высокое качество съемки в условиях недостаточной освещенности. Такой параметр, как разрешение, определяет четкость изображения. На сегодняшний день можно найти модели с различным разрешением, однако наиболее оптимальным считается FullHD (1920 на 1080 пикселей), который обеспечивает нормальное качество картинки. Также можно выбрать и разрешение SuperHD (2304 на 1296 точек). Существуют и видеорегистраторы, которые ведут съемку в формате 4K, но такая детализация требует и более мощного процессора, соответственно, возрастает и цена устройства. Кроме того, видеозаписи в разрешении 4K занимают больше места на носителе данных.

Процессор видеорегистратора

Качество съемки и стабильность работы устройства зависят и от процессора устройства. Маломощный процессор не обеспечивает возможность осуществлять видеосъемку с высоким битрейтом, кроме того, видеозапись может осуществляться с потерей в несколько секунд между файлами. Поэтому при подборе видеорегистратора следует обращать внимание на поколение процессора – например, моделям, имеющим процессор базового уровня, будет недоступно улучшение ночной съемки. Как правило, представленные в России устройства наиболее чаще всего оснащаются процессорами Ambarella А2, А5, А7. Цифра означает поколение процессора. Если просмотреть записи с различных устройств, отлиия будут очевидны.

Чувствительность видеорегистратора обуславливает качество записи в условиях плохой освещенности. Оптическая система, которой оснащено устройство, также существенно влияет на изображение. Так, в большинстве моделей применяют пластмассовые линзы, но все большее распространение получают устройства со стеклянной оптикой. Именно такие модели способны обеспечить высокое качество видеосъемки в темное время суток, в облачную и пасмурную погоду.

Различаются видеорегистраторы и в зависимости от используемого носителя данных. В большинстве приборов применяются карты памяти (рекомендуемый класс – не менее 4). Именно класс карты определяет скорость записи, если карта памяти будет медленной, то на видеозаписи будут задержки, что для видеорегистртора критично.

Дополнительные функции

На сегодняшний день большим спросом пользуются устройства, способные выполнять одновременно и функции радар-детектора. Также популярны модели, записывающие обстановку с разных сторон при помощи двух или более камер: если позволяют средства, приобретение такого видеорегистратора весьма оправданно.

Видеорегистраторы с экраном и без него

Среди представленных моделей можно встретить видеорегистраторы как с экраном, так и без него. Устройства без экрана не очень распространены, поскольку требуют связи с планшетом или смартфоном. Преимуществом таких моделей является их компактность.

Встроенные экраны имеют диагональ 1-5 дюймов, причем некоторые из них являются сенсорными. Видеорегистраторы, имеющие встроенный складной дисплей, отличаются возможностью убрать экран во время движения автомашины, чтобы водитель не отвлекался в процессе управления транспортным средством. Кроме того, складной экран позволяет не мешать обзору. Складной или съемный дисплей также дает возможность не перекоывать обзор вследствие установки видеорегистратора: осуществив первичную настройку, необходимость каждодневного применений экрана отпадает. Однако, в отличие моделей, не имеющих дисплея, в данном случае в любой момент его можно установить обратно.

Видеорегистраторы с GPS

Видеорегистраторы с GPS фиксируют координаты автомобиля, предоставляют возможность проследить маршрут. Можно найти модели, позволяющие на основе записанного видео сделать вывод о скорости движения автомобиля. Поддержка видеорегистратором Wi-Fi позволяет обеспечить его связь со смартфоном, произвести удаленную настройку, в любой момент просмотреть записи, а также обеспечить потоковую трансляцию. В случае ДТП Wi-Fi дает возможность скопировать файл на смартфон, а носитель данных передать сотруднику полиции. Также весьма полезна функция резервного копирования и наличие микрофона. Такие модели могут фиксировать не только обстановку на дороге, но и разговоры – например, с сотрудником ДПС.

Таким образом, задумавшись о том, как выбрать видеорегистратор для автомобиля, следует внимательно изучить необходимые характеристики и параметры представленных устройств. Просмотрев отзывы на автомобильные видеорегистраторы, вы сможете больше узнать об особенностях эксплуатации определенных моделей, их преимуществах и недостатках и получите возможность приобрести наиболее подходящий вариант как по его эксплуатационным характеристикам, так и по стоимости.

В интернет-магазине «КотоФото» представлен огромный выбор автомобильных видеорегистраторов по самым выгодным ценам. Благодаря широкому ассортименту, купить автомобильный видеорегистратор (как для себя, так и в качестве подарка) не составит проблем. Быстрое оформление и доставка заказа, профессиональная помощь наших специалистов в выборе устройства, акции и распродажи сделают покупку видеорегистратора приятной и доступной!